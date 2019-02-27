Правозащитница сообщила о похищении российского ребенка из лагеря беженцев в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Дагестанского 11-летнего мальчика похитили неизвестные из лагеря для беженцев "Эль-Хол" в сирийской провинции Хасака. Об этом ТАСС сообщила председатель правозащитной организации "Объектив" и член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестные на арабском языке задают вопросы рыжеволосому мальчику, который дрожащим голосом отвечает им, затем на русском языке произносит фразу "я хочу к своей тете". Ролик сопровождается комментарием, что ребенок - чеченец.

"Этот ребенок - сын жительницы Махачкалы Нурияны Ибрагимовой, нашей заявительницы. Его в 2014 году, обманув мать, вывез в Сирию отец, который через некоторое время погиб.

Ребенок пропал несколько дней назад из лагеря беженцев "Эль-Хол", где он находился последнее время под опекой женщины также из Дагестана", - рассказала Саратова, предположив, что мальчика могли похитить с целью получения выкупа. По данным правозащитной организации "Объектив", в настоящее время в Ираке и Сирии остаются более 1 тыс. российских детей из разных регионов страны. Они были вывезены туда родителями, оказавшимися под влиянием террористических организаций.

Как сообщалось ранее, с 2017 года при содействии чеченских властей в Россию были эвакуированы более 100 женщин и детей - жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других регионов РФ, а также граждан Узбекистана и Казахстана.

Позже была создана федеральная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. При ее содействии, в конце декабря прошлого года спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака 30 детей в возрасте от трех до 15 лет, содержавшихся в иракских тюрьмах вместе с матерями. В феврале 2019 года из Багдада в Москву вернули еще 27 российских детей в возрасте от четырех до 13 лет.