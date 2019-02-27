Второй боевик ликвидирован в ходе КТО в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Силовики ликвидировали второго боевика в частном доме в Нальчике, где с раннего утра идет спецоперация. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных структурах региона.

"По предварительным данным, ликвидированы оба человека, заблокированные в частном доме в микрорайоне Александровка в Нальчике и вступившие в перестрелку с силовиками", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал о ликвидации в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) одного боевика. Режим КТО был введен на окраинной части Нальчика с 04:05 мск.