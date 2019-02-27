{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет Ан-12 экстренно сел в Братске

Какой рейс выполнял самолет и сколько людей было на борту, пока не сообщается
Самолет Ан-12 Петр Ковалев/ТАСС, архив
Описание
Самолет Ан-12
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области днем в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку сегодня днем", - сказали в пресс-службе, не уточнив, какой рейс он выполнял и сколько людей на борту.

Ан-12 является транспортным самолетом. Международный аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири.

Теги
РоссияИркутская область
Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России
Читать полностью