Самолет Ан-12 экстренно сел в Братске

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области днем в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку сегодня днем", - сказали в пресс-службе, не уточнив, какой рейс он выполнял и сколько людей на борту.

Ан-12 является транспортным самолетом. Международный аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири.