В Ивановской области убит боец ММА

ТАСС, 27 февраля. Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Ивановской области.

"Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейкове 23 февраля. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент ведутся розыскные мероприятия подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

Как сообщил ТАСС представитель клуба MMA в Тейкове Андрей Курбатов, последний год Ахмед Гасанов почти не тренировался. "Он одно время выступал у нас на разных чемпионатах по карате, борьбе, но на не очень высоком уровне. Я его не видел больше года", - сказал он.