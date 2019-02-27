Суд Сочи продлил арест первому заместителю мэра города на полгода

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на полгода первому заместителю главы города Мугдину Чермиту, следующее заседание по существу состоится 12 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Чермита Александра Бурнаев.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю главы города Мугдину Чермиту на шесть месяцев. Следующее заседание по существу пройдет 12 марта", - сказал Бурнаев. Как уточнили ТАСС в суде, предварительное заседание по уголовному делу Чермита состоялось в закрытом режиме.

Чермит был арестован в апреле 2018 года. Он обвиняется в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, а также охраняемых законом интересов общества или государства. В результате его действий был причинен ущерб дольщикам в размере 400 млн рублей. В начале февраля 2019 года расследование дела было завершено и передано в суд.

По данным краснодарской прокуратуры за 2017 год, 86 застройщиков продолжали возводить объекты с превышением срока, по 130 домам было заключено порядка 18 тыс. договоров долевого участия. Около 1,5 тыс. обманутых дольщиков в Краснодарском крае в 2018 году получили ключи от своих квартир. Власти региона разработали дорожные карты, ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся на данный момент проблемные дома к 2020 году.

В апреле 2018 года на Кубани по материалам прокуратуры было возбуждено 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, 17-18 апреля прошли обыски в Краснодаре и Сочи, задержаны 15 человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о чиновниках и главах строительных компаний.