Депутат на Кубани стала фигуранткой дела о мошенничестве

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат совета муниципального образования Горячий Ключ на Кубани, являющаяся директором местной школы №4, стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве из-за фиктивного трудоустройства своей знакомой. Ущерб от ее действий составил более одного миллиона рублей, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора МБОУ средней общеобразовательной школы №4. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что директор учебного заведения также является депутатом совета муниципального образования города Горячий Ключ" - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что оперативные сотрудники краевого управления ФСБ выявили факт присвоения депутатом и директором школы суммы в размере более 1 млн 150 тыс. рублей. В 2015 году она обманным путем выманила у своей знакомой документы и оформила ее заместителем директора школы по воспитательной работе. С декабря 2015 года по сентябрь 2018 года фактически не работающей сотруднице выплачивалась заработная плата, директор школы забирала эти деньги себе.