В Нальчике ликвидировали трех боевиков, планировавших совершить теракт

ТАСС, 27 февраля. Трое боевиков, планировавших теракт, ликвидированы в Нальчике в ходе контртеррористической операции. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре НАК.

"Личности боевиков установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - сказал представитель НАК.

Он уточнил, что ночью поступила информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных на улице Братьев Кардановых в Нальчике, трех вооруженных бандитов, являющихся членами религиозно-экстремистской группировки. Начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на части территории города с 4 часов утра 27 февраля соответствующего правового режима.

"Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе боеконтакта они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены автоматы и боеприпасы к ним", - отметили в НАК.