Мосгорсуд вернул жалобу на арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд вернул кассационную жалобу на арест гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, из-за ненадлежащего оформления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Кассационная жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пола Уилана возвращена в связи с ненадлежащим оформлением. После устранения недостатков она может быть подана повторно", - сказала представитель суда.

22 февраля Лефортовский суд Москвы продлил содержания под стражей Уилану до 28 мая.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.