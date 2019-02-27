На юге Москвы водитель сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель сбил школьницу на Симферопольском шоссе в Москве, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Днем 26 февраля девочка 2003 года рождения переходила дорогу по регулируемому переходу, ее сбил водитель автомашины ВАЗ-2115, который ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами", - сказали в Госавтоинспекции. Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый является уроженцем одной из республик Средней Азии. Автомобиль принадлежит не ему, он управлял им по доверенности. Пострадавшая учится в 9-м классе школы № 2109. "Она получила сотрясение мозга, ушиб головного мозга и другие травмы", - отметил собеседник агентства.