Троих детей госпитализировали после драки в московской школе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Драка с участием учеников 3-го класса произошла в одной из столичных школ, госпитализированы трое детей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 26 февраля. Из-за драки в больницах оказались трое детей 2009 и 2010 годов рождения, у них тяжелые травмы: сотрясение мозга, ушибы живота", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-служба главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт случившегося. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в одной из школ московского района Дорогомилово. В результате драки были госпитализированы несколько учащихся этого учебного заведения. Сотрудники органов внутренних дел начали доследственную проверку, в ходе которой установят причины случившегося", - сказали в полиции.