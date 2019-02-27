СМИ: при пожаре на центральном вокзале Каира погибли 24 человека

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека погибли в среду, более 50 пострадали в результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в центре Каира. Об этом сообщило онлайн-издание Al Shorouk.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал о семи погибших и 15 пострадавших.

По предварительной информации, поезд вышел из депо и на больной скорости столкнулся с крытой платформой. В результате произошел взрыв, огонь сразу перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес.

К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.

В новость были внесены изменения (11:50 мск) - приводится информация о жертвах