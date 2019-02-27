СМИ: вертолет с министром туризма Непала пропал на востоке страны

ТАСС, 27 февраля. Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари, пропал с радаров на востоке страны. Об этом в среду сообщает газета The Himalayan Times.

Издание передает, что на борту могли находиться шесть человек. Представители власти и спасательные службы направились к месту предполагаемого падения в гористом районе Тапледжунг.

По словам местных жителей, они услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

Газета отмечает, что министр и сопровождавшие его чиновники собиралась посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.

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