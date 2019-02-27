В министерстве транспорта Египта назвали предварительные причины пожара на вокзале Каира

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Пожар на центральном железнодорожном вокзале Каира в результате столкновения тепловоза с платформой локализован. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

В настоящее время пожарные продолжают проливать пеной платформу и расположенные рядом постройки. На данный момент официальные власти подтверждают гибель 10 человек. В то же время издание Al Shorouk приводит данные о 24 погибших и более чем о 50 пострадавших.

По сведениям министерства транспорта Египта, тепловоз вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой, врезавшись в отбойник. По предварительным данным, у него отказали тормоза.

В результате столкновения прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар, огонь охватил одно из строений вокзального комплекса Рамзес и вагоны стоявшего на соседней платформе пассажирского поезда, прибывшего из Александрии. Позже огонь перекинулся и внутрь вокзала.

На место происшествия прибыл премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Начато расследование обстоятельств происшествия в центре египетской столицы.