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СМИ: министр туризма Непала и еще пять человек погибли при крушении вертолета

Отмечается, что Рабиндра Адхикари и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще пять человек погибли в среду в Непале во время катастрофы вертолета. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ранее газета The Himalayan Times сообщила, что вертолет, на борту которого находился министр, потерпел катастрофу. Представители власти и спасательные службы направились к месту предполагаемого падения в гористом районе Тапледжунг. По словам местных жителей, они услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Газета отмечает, что министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.

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