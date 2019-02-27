Подозреваемого в торговле оружием и людьми гражданина Туркмении задержали в Твери

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Твери гражданина Туркмении, который находится в розыске по линии Интерпола по подозрению в ряде особо тяжких преступлений. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанный подозревается как минимум по трем статьям УК Туркменистана: о торговле людьми, незаконном обороте оружия и доведении до самоубийства. Туркменские власти объявили этого человека в розыск по линии Интерпола. Накануне сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгварией задержали его в Твери, где он скрывался от правоохранителей Туркмении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время суд примет решение о его экстрадиции в Туркмению.