Суд в Уфе продлил арест подозреваемому в изнасиловании экс-полицейскому Галиеву

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы по ходатайству следственных органов продлил на два месяца срок ареста бывшему полицейскому Салавату Галиеву, обвиняемому в участии в групповом изнасиловании коллеги. Об этом сообщил журналистам представитель суда, передает с места корреспондент ТАСС.

"Арест продлен на два месяца", - сказал он.

Ранее суд продлил до 30 апреля арест другому фигуранту дела, Эдуарду Матвееву. В среду будет рассмотрено аналогичное ходатайство по третьему обвиняемому - Павлу Яровчуку.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех ее коллег: 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Они уволены из органов внутренних дел, ранее суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.