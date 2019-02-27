Полиция на Ставрополье возбудила 25 уголовных дел по факту сбыта синтетических наркотиков

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Многоэпизодное уголовное дело по сбыту синтетических наркотических средств на территории крупных городов региона с использованием интернета возбуждено на Ставрополье, говорится на сайте Главного управления МВД России по краю.

"Всего возбуждено 25 уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ, в настоящее время они соединены в одно производство. В отношении девяти граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается личность организатора преступной группы", - говорится в сообщении.

Изначально оперативники задержали две группы из восьмерых человек, занимавшихся сбытом синтетики в крае, затем так называемого регионального оптовика - жителя Пятигорска, по месту проживания которого и из оборудованных тайников было изъято порядка 4,5 кг подготовленных к сбыту наркотиков. Согласно преступной схеме, неустановленное лицо сформировало в сети Интернет группу, в ее состав были вовлечены девять жителей края, в том числе и ранее задержанный житель Пятигорска, сообщает пресс-служба.

Преступления совершались с использованием онлайн-сети и мессенджеров. Участникам сообщалась информация о местонахождении крупных тайников-закладок с "солью", которая затем фасовалась и мелкими партиями помещалась в новые тайники на территории Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска. При сбыте покупатель вносил безналичный платеж, а ему сообщались координаты закладок. "Преступную схему удалось раскрыть совместными усилиями следователей, сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков и УФСБ края", - говорится в сообщении.

Статья 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") предусматривает лишение свободы до 20 лет с крупным штрафом.