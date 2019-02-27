Следователи СК проверят информацию об избиении школьника учителем в Смоленской области

ТАСС, 27 февраля. Следственное управление СК по Смоленской области проверит данные об избиении школьным учителем ученика на уроке ИЗО в городе Сафоново. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Смоленской области инициирована доследственная проверка по сообщению в социальной сети о том, что в школе № 2 города Сафоново учитель ИЗО причинил телесные повреждения ученику", - говорится в сообщении.

Информация об избиении школьника появилась в социальных сетях и ряде региональных СМИ 26 февраля. Якобы педагог ударила мальчика головой о доску и порвала на нем кофту из-за его слов, что он не может ничего нарисовать.

Если этот факт подтвердится, отмечается в сообщении, то будет дана оценка бездействию администрации школы, не отреагировавшей на поведение педагога.