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Следователи СК проверят информацию об избиении школьника учителем в Смоленской области

В соцсетях и местных СМИ сообщали о том, что педагог ударила мальчика головой о доску

ТАСС, 27 февраля. Следственное управление СК по Смоленской области проверит данные об избиении школьным учителем ученика на уроке ИЗО в городе Сафоново. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Смоленской области инициирована доследственная проверка по сообщению в социальной сети о том, что в школе № 2 города Сафоново учитель ИЗО причинил телесные повреждения ученику", - говорится в сообщении.

Информация об избиении школьника появилась в социальных сетях и ряде региональных СМИ 26 февраля. Якобы педагог ударила мальчика головой о доску и порвала на нем кофту из-за его слов, что он не может ничего нарисовать.

Если этот факт подтвердится, отмечается в сообщении, то будет дана оценка бездействию администрации школы, не отреагировавшей на поведение педагога.

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