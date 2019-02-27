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В ДТП на Ставрополье пострадали шесть пассажиров микроавтобуса

Пострадавших направляют городскую больницу Невинномысска

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края в среду, пострадали все шесть пассажиров транспортного средства, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito, принадлежащий частному лицу из Армении, опрокинулся в кювет, в транспортном средстве находились шесть человек, включая водителя, детей нет. Пострадали шесть человек - трое мужчин и три женщины", - уточняется в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в 12:10 мск, по данным управления МЧС, пострадавших направляют городскую больницу Невинномысска. Гражданство пострадавших пока выясняется. Организовано взаимодействие с армянской диаспорой в Ставропольском крае, информация о происшествии уточняется.

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