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В крови водителя, сбившего людей на тротуаре в Петербурге, нашли следы кокаина

Решением суда Мурад Касымов был заключен под стражу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертиза обнаружила следы кокаина в крови Мурада Касымова, сбившего на тротуаре в центре Петербурга пятерых человек, двое из которых скончались. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие назначило по делу Касымова несколько экспертиз, результаты одной из них стали известны в среду. Она подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство - кокаин", - сказал собеседник агентства.

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Ночью 24 февраля возле здания бизнес-центра "Невский Плаза" BMW X6 под управлением Касымова выехал на тротуар и врезался в людей. Гражданин США и жительница Москвы погибли на месте, еще трое госпитализированы. После ДТП Касымов не стал скрываться и был задержан на месте происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), решением суда он заключен под стражу.

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