В крови водителя, сбившего людей на тротуаре в Петербурге, нашли следы кокаина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертиза обнаружила следы кокаина в крови Мурада Касымова, сбившего на тротуаре в центре Петербурга пятерых человек, двое из которых скончались. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие назначило по делу Касымова несколько экспертиз, результаты одной из них стали известны в среду. Она подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство - кокаин", - сказал собеседник агентства.