В Петербурге возбудили дела после избиения подростка, заподозренного в развращении сестры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела о неисполнении обязанностей по воспитанию и об умышленном причинении вреда здоровью по факту избиения 13-летнего подростка из Петербурга знакомыми его матери. Об этом журналистам в среду сообщили в СК РФ.

Ранее на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге было опубликовано сообщение, в котором было сказано, что мальчик, чье поведение показалось странным знакомым его матери, подвергся избиению и пыткам, после которых признался в домогательствах по отношению к сестре. Следователи установили, что подросток неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей младшей сестры. Оба ребенка сейчас находятся в больнице.

"Уголовные дела, возбужденные органами внутренних дел по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), переданы для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу", - сказали в пресс-службе СК.

По версии следствия, в ночь на 19 февраля в квартире одного из домов по Будапештской улице в Петербурге двое знакомых матери после распития алкоголя избили подростка. "Размещенные в ряде СМИ фотографии, а также сведения о том, что в отношении подростка якобы применялся электрошокер и его тело прижигалось сигаретами, своего подтверждения не нашли", - добавили в СК.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав. По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, семья неблагополучная, состоит на учете органа опеки, мать была судима.