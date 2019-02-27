В Рязани на ребенка упала сосулька

ТАСС, 27 февраля. Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала сосулька. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщили ТАСС в следственном региональном управлении ведомства.

"Следственными органами СУ СК РФ организована проверка по факту травмирования малолетнего в результате падения глыбы льда. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям лиц, в компетенцию которых входит обслуживание здания", - уточнили в следственном управлении.

По данным министерства здравоохранения Рязанской области, ребенок в возрасте 3 года 8 месяцев получил травму во время прогулки с мамой в центре областного центра.

"Состояние у него средней тяжести ближе к тяжелой форме, он обследован и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, сосулька упала с крыши здания по адресу ул. Семинарская, 44/3", - уточнили в министерстве.

Согласно открытым данным из открытых источников, в здании расположен рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Обстоятельства инцидента уточняются.