Полиция задержала таксиста "Ситимобил", избившего женщину в центре Москвы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя такси компании "Ситимобил", который избил 31-летнюю актрису Киару Крит в центре Москвы из-за конфликта по поводу способа оплаты проезда. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. "Крит с подругой вывали такси, которое довезло их до дома 27 на Большой Пироговской улице, там актриса сказала, что заплатила за поездку картой. Шофер потребовал наличные, а когда девушка платить отказалась, дважды ударил ее по лицу. Пострадавшая попала в больницу с переломом носа и черепно-мозговой травмой", - сказал источник.

По его данным, после этого Крит обратилась в полицию, первоначально сотрудники МВД отказались возбуждать уголовное дело, но после вмешательства прокуратуры начали повторную проверку происшествия. "В результате в ночь на среду был задержан водитель, приезжий из Украины Владимир Горшко 1968 года рождения. Вероятнее всего, в отношении него возбудят уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - отметил источник в правоохранительных органах.