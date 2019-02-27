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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Полиция задержала в Зефельде по делу о допинге атлетов из Австрии, Казахстана и Эстонии

Также задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийской Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.

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Как заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии, кроме спортсменом в Зефельде задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двое видных медицинских функционеров задержаны на территории Германии.

Теги
АвстрияЭстонияКазахстанГерманияЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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