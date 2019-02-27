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Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: в результате крушения вертолета в Индии погибли не менее семи человек

По данным NDTV, инцидент произошел в условиях артобстрела, когда пакистанские самолеты вторглись в воздушное пространство Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Не менее семи человек, включая шестерых военных, погибли в среду при катастрофе вертолета Ми-17 в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Вертолет военно-воздушных сил Индии упал в округе Бадгам. Первоначально сообщалось только о гибели двух пилотов. Причины инцидента не уточняются. По информации телеканала, катастрофа произошла утром в условиях артобстрела, когда пакистанские самолеты вторглись в воздушное пространство Индии.

Рост напряженности в отношениях Индии и Пакистана произошел после нападения террориста-смертника на колонну индийских военных 14 февраля в Джамму и Кашмире, при которой погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая базируется на пакистанской территории. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке экстремистов.

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. В среду ВВС Пакистана в ответ вторглись в воздушное пространство в индийской части Кашмира. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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