В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

КУРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске", - сказал собеседник агентства.

Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.

В управлении МЧС по региону ТАСС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.