{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

В результате инцидента никто не пострадал

КУРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске", - сказал собеседник агентства.

Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.

В управлении МЧС по региону ТАСС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Теги
РоссияКурская область
СМИ: глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире
По данным издания Al-Watan, премьер-министр страны Мустафа Мадбули отставку принял
Читать полностью