Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Алмазювелирэкспорта" Афонина к четырем годам колонии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего исполняющего обязанности руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" Виктора Афонина, обвиняемого в хищении 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Савеловским районным судом 27 февраля вынесен приговор в отношении Афонина Виктора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ["Мошенничество в особо крупном размере"]. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

18 февраля Савеловский суд также вынес приговор в отношении его брата Бориса Афонина, назначив ему наказание в виде 4,5 года колонии.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером ФГУП "Алмазювелирэкспорт", оказал влияние на сотрудников банка ЗАО "МАБ" с целью хищения депозитных денежных средств компании. Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем этими деньгами путем получения кредитов. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету РФ на сумму свыше 6 млрд рублей.