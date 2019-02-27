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СМИ: глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире

По данным издания Al-Watan, премьер-министр страны Мустафа Мадбули отставку принял
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© AP Photo/Nariman El-Mofty

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в среду в отставку после катастрофы с поездом на центральном железнодорожном вокзале в Каире, в результате чего погибли около 30 человек. Об этом сообщило издание Al-Watan.

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По поступающей информации, премьер-министр страны Мустафа Мадбули отставку принял.

По последним данным, в результате столкновения тепловоза с перроном в среду утром произошел сильный взрыв и пожар на вокзале.

Жертвами происшествия стали 29 человек, более 50 пострадали, состояние многих из них оценивается как крайне тяжелое.

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Египет
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