СМИ: глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в среду в отставку после катастрофы с поездом на центральном железнодорожном вокзале в Каире, в результате чего погибли около 30 человек. Об этом сообщило издание Al-Watan .

По поступающей информации, премьер-министр страны Мустафа Мадбули отставку принял.

По последним данным, в результате столкновения тепловоза с перроном в среду утром произошел сильный взрыв и пожар на вокзале.

Жертвами происшествия стали 29 человек, более 50 пострадали, состояние многих из них оценивается как крайне тяжелое.