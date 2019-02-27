В Смоленске задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

ТАСС, 27 февраля. УМВД по Смоленской области возбудило уголовно дело в отношении 25-местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Мужчина задержан, сообщили журналистам в среду в пресс- службе ведомства.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Молодой человек был задержан на одной из улиц Смоленской области во время закладки наркотических средств. При нем были два полиэтиленовых пакета с амфетамином. В квартире подозреваемого обнаружены более 2 кг наркотических и психотропных веществ, более 700 марок, пропитанных диметоксифенилом с примесью этанамина. В пресс-службе смоленского УМВД отметили, что изъято оборудование и приспособления для упаковки наркотиков.