{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Смоленске задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

У мужчины в квартире обнаружили более 2 кг наркотических и психотропных веществ

ТАСС, 27 февраля. УМВД по Смоленской области возбудило уголовно дело в отношении 25-местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Мужчина задержан, сообщили журналистам в среду в пресс- службе ведомства.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Молодой человек был задержан на одной из улиц Смоленской области во время закладки наркотических средств. При нем были два полиэтиленовых пакета с амфетамином. В квартире подозреваемого обнаружены более 2 кг наркотических и психотропных веществ, более 700 марок, пропитанных диметоксифенилом с примесью этанамина. В пресс-службе смоленского УМВД отметили, что изъято оборудование и приспособления для упаковки наркотиков.

Теги
РоссияСмоленская область
Угрозы жизни и здоровью пострадавших в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре нет
Ранее их доставили в больницу для обследования
Читать полностью