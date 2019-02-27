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В Нальчике сняли режим КТО

В ходе операции ликвидировали трех боевиков, планировавших совершить теракт
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© НАК РФ

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный рано утром в среду на окраинной части в городе Нальчике (Кабардино-Балкарии), отменен. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе республики.

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"Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 04:05 мск 27 февраля на части территории Нальчика. С 13:55 мск 27 февраля правовой режим КТО и действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены", - говорится в сообщении.

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