Суд Петербурга выпустил из СИЗО бывшего владельца ГК "Город" по делу дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 27 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду вынес постановление об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему владельцу группы компаний (ГК) "Город" Максиму Ванчугову по делу о хищении средств порядка 3000 дольщиков. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд, отказав в удовлетворении ходатайства следователя о продлении стражи, вынес постановление об изменении меры пресечения на домашний арест Максиму Ванчугову", - сказано в сообщении.

Ванчугова заключили под стражу осенью 2015 года, до сегодняшнего дня он находился в СИЗО.

Дело об обманутых дольщиках ГК "Город" и его фигуранты

Группа компаний "Город" строила в Петербурге жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", летом 2014 года часть корпусов городские власти внесли в список проблемных. Группа дольщиков-активистов выступала за возбуждение уголовного дела по факту пропажи их средств. В 2015 году после остановки строительства ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило по обращению дольщиков уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении неустановленных лиц. В ГК "Город" отрицали какую-либо причастность к хищениям, на момент возбуждения уголовного дела владельцами ГК были братья Руслан и Максим Ванчуговы, осенью 2015 года оба были задержаны полицией по решению суда.

Первоначально фигурантам вменялось хищение 2,9 млрд рублей, но в окончательном варианте ущерб, по версии следствия, составляет 1,2 млрд рублей. Максима Ванчугова также обвиняют в участии в хищениях из банков Фининвест, Евросиб и создании ряда фирм-однодневок. По версии следствия, от его действий пострадали более трех тысяч дольщиков.

Помимо братьев Ванчуговых, еще одним фигурантом данного уголовного дела стал брат жены Максима Ванчугова Сергей Гавриш, объявленный в розыск и задержанный летом 2016 года, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщал, что полиция намерена в первом квартале 2019 года передать в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков. Также фигурантами дела были бывший председатель совета директоров банка Фининвест (в банке хранились деньги дольщиков) Валентин Ландграф и экс-председатель правления банка Наталья Громова. Уголовные дела по статье "Мошенничество" в отношении них были выделены в отдельное производство, так как оба заключили досудебное соглашение со следствием.

Ландграф и Громова ранее уже были судимы по ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). В 2016 году Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Ландграфа к четырем годам условно, Громову - к 3,5 года также условно.

В декабре прошло года в ходе большой пресс-конференции к главе государства обратилась активистка Алла Андреева, ранее возглавлявшая инициативную группу дольщиков жилых комплексов группы компаний "Город", и заявила, что дольщиков заселили в недостроенные дома. После этого с активисткой встретились власти Петербурга. В январе этого года временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов заявил, что около 85% дольщиков в Санкт- Петербурге в наступившем году должны получить свое жилье.

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