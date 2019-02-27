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СМИ: в Словакии школьник выстрелил из пистолета в одноклассника

Как передает Словацкое радио, пострадавший доставлен в местную больницу

ТАСС, 27 февраля. Ученик одной из средних школ в городе Спишска-Нова-Вес в Восточной Словакии выстрелил в среду из пистолета в одноклассника. Об этом сообщило Словацкое радио.

Получивший ранение в голову школьник доставлен в местную больницу. О состоянии его здоровья медики не информируют.

Обоим ученикам по 13 лет. Как сообщается, между ними произошла ссора, в ходе которой один из школьников и выстрелил в оппонента.

Инцидент расследует полиция. Следствие, в частности, устанавливает, каким образом несовершеннолетний получил оружие и как смог пронести его в здание школы.

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Словакия
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