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Угрозы жизни и здоровью пострадавших в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре нет

Ранее их доставили в больницу для обследования

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и другие травмы у шестерых пострадавших, среди которых двое детей, в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре. Как сообщили ТАСС в среду в администрации Краснодара, угрозы их жизни и здоровью нет, одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось, что семь человек, включая детей в возрасте 11 месяцев и 2,5 года, доставлены в больницу для обследования. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками, после столкновения она перевернулась.

"Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. У шести человек диагностировали сотрясение головного мозга и другие травмы. Одна пассажирка машины скорой помощи от госпитализации отказалась", - сказали в администрации.

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