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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Севший в Ташкенте из-за инцидента на границе Индии самолет из РФ в Бангкок сменит маршрут

Предварительно, он будет пролегать через воздушное пространство Туркмении, юга Индии и Ирана

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /ТАСС/. Boeing-777 авиакомпании "Россия", вылетевший в среду в Бангкок и из-за пограничного инцидента между Индией и Пакистаном вынужденный приземлиться в Ташкенте, полетит к пункту назначения новым маршрутом. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Узбекистан хаво йуллари".

"По нашим данным, разработан новый маршрут рейса Москва - Бангкок, который предварительно будет проходить в воздушном пространстве Туркмении, юга Индии и Ирана", - рассказал представитель пресс-службы. По его словам, в настоящее время экипаж ждет разрешения на вылет.

По данным пресс-службы, информация о других рейсах, следующих в Индию и Пакистан, а также через их территории будет известна позднее.

Теги
ТуркменияУзбекистанИндияИранПакистанТаиландЭскалация индо-пакистанского конфликта
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