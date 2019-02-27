Суд отложил на 1 марта проверку законности ареста сотрудника фонда Baring Vostok Дельпаля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отложил на 1 марта рассмотрение жалобы защиты на заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Отложить заседание на 11:30 мск 1 марта, чтобы дать время всем сторонам ознакомиться с представленными в материалах дела документами", - вынесла решение судья.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест двух фигурантов дела - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и экс-главы банка "Восточный" Алексея Кордичева. Еще три жалобы будут рассмотрены в среду и одна - в четверг.

Дело Майкла Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".