Суд признал законным арест до 6 марта экс-сенатора Дерева

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 6 марта срока ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Общий срок содержания Дерева под стражей, следовательно, составит 12 месяцев.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сенатора и шести его соучастников, всем им предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Дерев был задержан и арестован в марте 2018 года, вину в инкриминируемом преступлении он не признает.

Суть обвинений

По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий", осуществляя руководство созданной им организованной группой, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, совершил хищение более 119 млн рублей из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС.

Уголовное дело было возбуждено 15 февраля 2012 года. По данным СК, дело более пяти лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, при этом меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались. После передачи материалов в центральный аппарат СК расследование завершено в кратчайшие сроки. Как отмечали в СК, никакой связи между уголовными делами Дерева и сенатора от КЧР Рауфа Арашукова нет.