На экс-министра территориальной безопасности Пермского края завели уголовное дело

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в Пермском крае возбудил уголовное дело по статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")" в отношении бывшего министра территориальной безопасности региона Романа Кокшарова. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России, подполковник юстиции Ирина Незнамова.

По версии следствия, будучи на госслужбе, он участвовал в деятельности одной из компаний, работавших в дорожной отрасли.

Кокшаров занимал должность заместителя председателя правительства - министра территориального развития Пермского края с августа 2015 года. В январе чиновник ушел в отставку "по собственному желанию".