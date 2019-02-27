СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду сообщили журналистам в региональном следственном управлении ведомства.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации трех боевиков на месте проведения спецоперации в Нальчике. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 февраля примерно в 4 часа утра сотрудники УФСБ России по КБР совместно с подразделениями МВД по КБР в частном доме по улице Карданова в Нальчике заблокировали группу из трех человек. На предложение сдаться неизвестные ответили огнем из автоматического оружия.

Режим КТО действовал с 04:05 мск в районе Александровка, который находится на окраине города.