{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудника ДПС подозревают в обстреле дома своего начальника в Пермском крае

После инцидента подозреваемый покончил жизнь самоубийством

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции подозревают инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Частинского района Пермского края в обстреле дома его руководителя. Об этом ТАСС в среду сообщили  в отделе информации регионального ГУ МВД России.

"27 февраля ночью в дежурную часть ОМВД России по Частинскому району поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе. Установлено, что к инциденту причастен инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД Частинского района, находящийся в очередном отпуске", - сообщили в ведомстве.

По информации собеседника агентства, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, а подозреваемый, после происшествия покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте происшествия работает комиссия ГУ МВД России по Пермскому краю. Выясняются все обстоятельства и мотивы происшествия.

Теги
РоссияПермский край
Полицейские задержали пьяного дебошира в аэропорту Симферополя
Мужчина оскорблял правоохранителей и сотрудников аэропорта и угрожал им расправой
Читать полностью