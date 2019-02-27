Сотрудника ДПС подозревают в обстреле дома своего начальника в Пермском крае

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции подозревают инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Частинского района Пермского края в обстреле дома его руководителя. Об этом ТАСС в среду сообщили в отделе информации регионального ГУ МВД России.

"27 февраля ночью в дежурную часть ОМВД России по Частинскому району поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе. Установлено, что к инциденту причастен инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД Частинского района, находящийся в очередном отпуске", - сообщили в ведомстве.

По информации собеседника агентства, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, а подозреваемый, после происшествия покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте происшествия работает комиссия ГУ МВД России по Пермскому краю. Выясняются все обстоятельства и мотивы происшествия.