Суд в Краснодаре приговорил к 10 годам женщину, спровоцировавшую супруга на убийство

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Суд в Краснодаре приговорил к 10 годам колонии женщину за подстрекательство ее супруга к убийству, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. "Суд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и к 1,5 года ограничения свободы", - сказал представитель прокуратуры.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что дело рассматривала коллегия присяжных заседателей Прикубанского районного суда Краснодара. Ранее Бакшеева была признана виновной и не заслуживающей снисхождения.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая вместе с супругом и женщиной, с которой они познакомились этот же день, находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, и обвиняемая потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.

Экспертиза признала Бакшееву вменяемой. Ее муж в силу опасного для жизни заболевания госпитализирован.