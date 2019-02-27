Севший в Ташкенте из-за инцидента на границе Индии самолет из России вылетел в Бангкок

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /ТАСС/. Boeing-777 авиакомпании "Россия", вылетевший в среду в Бангкок и из-за пограничного инцидента между Индией и Пакистаном вынужденный приземлиться в Ташкенте, вылетел к пункту назначения. Об этом вечером в среду сообщили ТАСС в администрации аэропорта имени Ислама Каримова в столице Узбекистана.

"Совершивший вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ташкенте самолет из Шереметьева вылетел по маршруту в Бангкок", - уточнили в администрации, отказавшись при этом от комментариев.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" сообщили, что, по их данным, разработан новый маршрут рейса Москва - Бангкок, который предварительно будет проходить в воздушном пространстве Туркмении, юга Индии и Ирана.

По данным пресс-службы, информация о других рейсах, следующих в Индию и Пакистан, а также через их территории будет известна позднее.