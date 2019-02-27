Полицейские задержали пьяного дебошира в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции в терминале аэропорта Симферополь задержали пьяного дебошира, который не был допущен на рейс Симферополь - Москва, оскорблял правоохранителей и сотрудников аэропорта. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"В ходе разбирательства установлено, что 39-летний житель Белогорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был не допущен на посадку в авиалайнер рейса Симферополь - Москва. Он устроил скандал и принялся оскорблять полицейских и работников аэропорта, а также угрожать им физической расправой. Одному из полицейских он разорвал форменное обмундирование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина за появление в состоянии опьянения в общественном месте (статья 20.21 КоАП РФ) был оштрафован на 500 рублей. Материалы были направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.