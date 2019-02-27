Суд прекратил уголовное дело москвича Корта об экстремизме после разъяснений пленума ВС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Зеленоградский городской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении москвича Евгения Корта об экстремизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее приговор по данному делу был отменен президиумом Мосгорсуда после разъяснений пленума Верховного суда о привлечении к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов.

"Сегодня Зеленоградский районный суд прекратил уголовное дело по статье 282 в отношении Евгения Корта. Также суд признал за ним право на реабилитацию", - сказал адвокат.

В сентябре 2018 года адвокат Корта Бадамшин подал жалобу председателю Верховного суда, в которой попросил направить дело на новое рассмотрение в связи с разъяснениями пленума ВС. После этого заместитель председателя Верховного суда постановил передать кассационную жалобу вместе с уголовным делом в президиум Мосгорсуда. В декабре 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд.

Евгений Корт был осужден за размещение в интернете экстремистских материалов и приговорен к году колонии-поселения, в ноябре 2016 года Мосгорсуд смягчил ему приговор, изменив реальный срок на штраф в размере 200 тыс. рублей.

20 сентября 2018 года пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов, обязав учитывать контекст постов, размер и состав их аудитории, а также количество просмотров.