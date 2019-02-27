Убийцу двух девушек приговорили в Волгограде к 23 годам заключения

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в среду приговорил Александра Масленникова к 23 годам лишения свободы за убийство двух местных девушек, сказано в сообщении, распространенном пресс-службой облпрокуратуры.

"32-летний Масленников признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Волгоградский облсуд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на два года",- сказано в сообщении.

В суде установлено, что утром 13 октября 2017 года Масленников находился на арендованной квартире в городе Волжском в компании двух местных жительниц 28 и 29 лет, с которыми накануне познакомился в ночном клубе. После ссоры он убил и расчленил девушек, после чего завладел их ювелирными украшениями и другим имуществом. Фрагменты тел своих жертв Масленников закопал в одной из лесопарковых зон.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, следственно-оперативной группе удалось поминутно установить последние сутки жизни потерпевших и выйти на след убийцы. Масленников был задержан в конце октября 2017 года в Московской области, где скрывался у приятельницы. В ходе первого же допроса он полностью признал свою вину в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства.

Приговор в законную силу не вступил, в течение 10 дней он может быть обжалован.