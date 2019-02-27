Мосгорсуд оставил под стражей двух фигурантов дела Майкла Калви

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, обвиняемых в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в рамках дела Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд отклонил жалобы защиты Зюзина и Владимирова на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил собеседник агентства.
Представители защиты просили освободить фигурантов дела под домашний арест, мотивируя это тем, что вменяемое им преступление относится к предпринимательской деятельности.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов дела - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, экс-главы банка "Восточный" Алексея Кордичева и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.
Жалоба на арест Майкла Калви будет рассмотрена в четверг, еще одного обвиняемого - Филиппа Дельпаля - 1 марта.
В новость были внесены изменения (20:11 мск) - добавлена дополнительная информация.