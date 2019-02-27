Проводник поезда Калининград - Москва получил 3,5 года условно за контрабанду 60 кг янтаря

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Нестеровский районный суд в Калининградской области приговорил проводника поезда Калининград - Москва к трем годам и шести месяцам условно за контрабанду более 60 кг янтаря и янтарных изделий более чем на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

Факт контрабанды был вскрыт в октябре 2018 года. Было установлено, что подсудимый спрятал в кладовом помещении почтового вагона среди почтовых отправлений необработанный янтарь массой 39,99 кг и заготовки из янтаря массой 22,1 кг. Янтарь был изъят сотрудниками таможни в зоне таможенного контроля железнодлорожного пункта пропуска Нестеров на границе с Литвой, эксперт оценил изъятое более чем в 5 млн рублей.

"Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказали в пресс-службе суда.

Представитель пресс-службы уточнил, что дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. При принятии решения суд учел эти обстоятельства, а также наличие на иждивении у подсудимого двух несовершеннолетних детей и то, что к уголовной ответственности он привлекался впервые.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного, для нужд ювелирной отрасли. В регионе работает Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех"), он является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В 2018 году был установлен рекорд добычи минерала - 500 т.