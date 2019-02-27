{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Следствие не назначало экспертизу стоимости акций компании IFTG по делу Калви

По словам адвоката одного из фигурантов дела Ивана Зюзина, правоохранители опираются "на непроцессуальным образом полученные оценки неизвестной кипрской компании"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Адвокат одного из обвиняемых по делу Майкла Калви - директора по инвестициям фонда Baring Vostok Ивана Зюзина - сообщил в среду в Мосгорсуде, что следствие не проводило и не назначало официальной экспертизы стоимости акций люксембургской компании IFTG.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Уголовное дело было возбуждено по факту завышения стоимости IFTG, как утверждает следствие, с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей в 2017 году. Но IFTG в 2016 году принесла чистую прибыль более чем в $10 млн, как такая компания может стоить 600 тыс. рублей? Более того, при оценке в 600 тыс. [рублей] следствие опирается на непроцессуальным образом полученные оценки неизвестной кипрской компании. Официальная экспертиза стоимости акций IFTG не только не проведена, но и не назначена, а люди уже арестованы", - рассказал суду адвокат.

Обвиняемый Зюзин сообщил суду, что считает уголовное дело проявлением недобросовестной конкуренции со стороны заявителя - миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. "Эти действия были совершены одновременно с нашим обращением в Третейский суд Лондона, поданным в связи с выводом Юсуповым и Артемом Аветисяном средств из банка "Юниаструм", и предстоящей докапитализацией банка "Восточный", от которой, как мы видим, команду фонда Baring Vostok хотят отстранить", - сказал Зюзин.

Как сообщил ранее ТАСС член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов, ранее направивший заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, общая сумма исков ряда акционеров банка "Восточный" к Baring Vostok в 1,5 раза превышает размер требований фонда к банку.

"Информация о деталях исков "Baring Vostok", в частности о сумме требований, не соответствует действительности. К сожалению, я не могу обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательств это прямо запрещает. Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к нам. Также могу добавить, что представителям фонда выгодно, чтобы дискуссия ушла в плоскость придуманных ими претензий, и невыгодно обсуждать суть претензий к ним самим и их действиям, которые являются банальным мошенничеством", - отметил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщал, что сумма исковых требований Baring Vostok к председателю совета директоров банка "Восточный" Артему Аветисяну составляет около 17 млрд рублей.

Ранее в среду Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов дела - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и экс-главы банка "Восточный" Алексея Кордичева и Зюзина. Еще одна жалоба будет рассмотрена в среду, одна - в четверг и одна - 1 марта.

Теги
РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Прокурор не поддержал ходатайство об аресте сотрудника "Газпрома" по делу о хищении газа
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирине Валешной в виде заключения под стражу
Читать полностью