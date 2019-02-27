Следствие не назначало экспертизу стоимости акций компании IFTG по делу Калви

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Адвокат одного из обвиняемых по делу Майкла Калви - директора по инвестициям фонда Baring Vostok Ивана Зюзина - сообщил в среду в Мосгорсуде, что следствие не проводило и не назначало официальной экспертизы стоимости акций люксембургской компании IFTG.

"Уголовное дело было возбуждено по факту завышения стоимости IFTG, как утверждает следствие, с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей в 2017 году. Но IFTG в 2016 году принесла чистую прибыль более чем в $10 млн, как такая компания может стоить 600 тыс. рублей? Более того, при оценке в 600 тыс. [рублей] следствие опирается на непроцессуальным образом полученные оценки неизвестной кипрской компании. Официальная экспертиза стоимости акций IFTG не только не проведена, но и не назначена, а люди уже арестованы", - рассказал суду адвокат.

Обвиняемый Зюзин сообщил суду, что считает уголовное дело проявлением недобросовестной конкуренции со стороны заявителя - миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. "Эти действия были совершены одновременно с нашим обращением в Третейский суд Лондона, поданным в связи с выводом Юсуповым и Артемом Аветисяном средств из банка "Юниаструм", и предстоящей докапитализацией банка "Восточный", от которой, как мы видим, команду фонда Baring Vostok хотят отстранить", - сказал Зюзин.

Как сообщил ранее ТАСС член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов, ранее направивший заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, общая сумма исков ряда акционеров банка "Восточный" к Baring Vostok в 1,5 раза превышает размер требований фонда к банку.

"Информация о деталях исков "Baring Vostok", в частности о сумме требований, не соответствует действительности. К сожалению, я не могу обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательств это прямо запрещает. Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к нам. Также могу добавить, что представителям фонда выгодно, чтобы дискуссия ушла в плоскость придуманных ими претензий, и невыгодно обсуждать суть претензий к ним самим и их действиям, которые являются банальным мошенничеством", - отметил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщал, что сумма исковых требований Baring Vostok к председателю совета директоров банка "Восточный" Артему Аветисяну составляет около 17 млрд рублей.

Ранее в среду Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов дела - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и экс-главы банка "Восточный" Алексея Кордичева и Зюзина. Еще одна жалоба будет рассмотрена в среду, одна - в четверг и одна - 1 марта.