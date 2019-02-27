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Суд вынес приговор в отношении двух экс-сотрудников МЧС в Воронежской области за коррупцию

Мужчины получали взятки от предпринимателей, чьи организации обслуживали пожарные сигнализации на различных объектах города

ТАСС, 27 февраля. Двое бывших сотрудников надзора ГУ МЧС РФ по Воронежской области приговорены судом к лишению свободы и штрафам, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Решением Ленинского районного суда Воронежа бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам городского округа города Воронежа Андрей Ушанев приговорен к девяти годам строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, а инспектор этого же отдела Денис Дубинин приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 210 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как установил суд, оба сотрудника МЧС получали взятки от предпринимателей, чьи организации устанавливали и обслуживали автоматические пожарные сигнализации на различных объектах Воронежа. Инспекторы брали процент от контракта с администраций этих объектов, вынуждая их пользоваться услугами "своих" поставщиков.

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РоссияВоронежская область
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