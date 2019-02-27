Суд вынес приговор в отношении двух экс-сотрудников МЧС в Воронежской области за коррупцию

ТАСС, 27 февраля. Двое бывших сотрудников надзора ГУ МЧС РФ по Воронежской области приговорены судом к лишению свободы и штрафам, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Решением Ленинского районного суда Воронежа бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам городского округа города Воронежа Андрей Ушанев приговорен к девяти годам строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, а инспектор этого же отдела Денис Дубинин приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 210 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как установил суд, оба сотрудника МЧС получали взятки от предпринимателей, чьи организации устанавливали и обслуживали автоматические пожарные сигнализации на различных объектах Воронежа. Инспекторы брали процент от контракта с администраций этих объектов, вынуждая их пользоваться услугами "своих" поставщиков.