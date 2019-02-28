AP: в Калифорнии вышла из берегов Russian river

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Река под названием Russian river (с английского - "русская река") на севере американского штата Калифорния вышла из берегов из-за проливных дождей. Перекрыты дороги к двум небольшим городам, сообщило в среду агентство Associated Press .

Как отмечает агентство, добраться до городков Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско в настоящее время можно только на лодках. В Twitter управления шерифа округа ранее сообщалось, что из-за выхода из берегов река перекрыта, в частности, дорога Moscow Road (с английского - "московская дорога"). На одном из участков она проходит вдоль реки.

Уровень воды в Russian river повысился из-за дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней. Водой повреждены дома и автомобили. Сколько именно, пока не уточняется. Ранее местные власти из-за опасности наводнений предписали эвакуироваться примерно 4 тыс. жителей.

Рашн-Ривер находится недалеко от Форт-Росса - бывшего русского поселения и крепости, имеющих в настоящее время статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Оборонительное сооружение было возведено в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева. 13 августа 1812 года она получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски провиантом.

В этой части штата немало и других названий, связанных с историей России. В округе Сонома, к примеру, имеется небольшой город Себастопол.