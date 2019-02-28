AP: в Калифорнии вышла из берегов Russian river

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Река под названием Russian river (с английского - "русская река") на севере американского штата Калифорния вышла из берегов из-за проливных дождей. Перекрыты дороги к двум небольшим городам, сообщило в среду агентство Associated Press.
The state of #Guerneville from above. Watch live as NBC Bay Area's SkyRanger flies over flooded neighborhoods along the Russian River. https://t.co/dSmM4icFjv pic.twitter.com/ujkqZXiMVn— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 27 февраля 2019 г.
Aerial footage captures the devastating scenes in and around Guerneville.— Brendan Weber (@BrendanNWeber) 27 февраля 2019 г.
While residents wait for floodwaters to recede, some are getting around on boats, kayaks and paddleboards.
The Russian River won’t drop below flood stage until late tomorrow night. https://t.co/NPE4oxh9OV pic.twitter.com/Zl4YPL15kt
Как отмечает агентство, добраться до городков Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско в настоящее время можно только на лодках. В Twitter управления шерифа округа ранее сообщалось, что из-за выхода из берегов река перекрыта, в частности, дорога Moscow Road (с английского - "московская дорога"). На одном из участков она проходит вдоль реки.
Уровень воды в Russian river повысился из-за дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней. Водой повреждены дома и автомобили. Сколько именно, пока не уточняется. Ранее местные власти из-за опасности наводнений предписали эвакуироваться примерно 4 тыс. жителей.
Рашн-Ривер находится недалеко от Форт-Росса - бывшего русского поселения и крепости, имеющих в настоящее время статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Оборонительное сооружение было возведено в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева. 13 августа 1812 года она получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски провиантом.
В этой части штата немало и других названий, связанных с историей России. В округе Сонома, к примеру, имеется небольшой город Себастопол.