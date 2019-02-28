Около 2 тыс. обращений поступило в прокуратуру в связи с ситуацией с косатками в Приморье

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура рассматривает около 2 тыс. обращений в связи с ситуацией с косатками в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам в четверг Амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.

"Прокуратура рассматривает порядка 2 тыс. обращений граждан, организаций, депутатов, связанных с ситуацией с косатками в Приморье", - сказал Саблин. Он уточнил, что авторы обращений просят проверить законность вылова косаток и их содержания.

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли. Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения их дальнейшей судьбы требуется согласование позиций нескольких ведомств.

22 февраля президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных.